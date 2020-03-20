Смолий о требованиях от МВФ: Мы ожидаем, что Рада проголосует за два закона

Национальный банк обсуждает с Международным валютным фондом ускорения получения программы финансирования на 5,5 миллиарда долларов. НБУ ожидает, что парламент вскоре примет два закона, которые являются условием для получения транша.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге.

"Мы говорим на постоянной основе о том, чтобы ускорить получение программы расширенного финансирования, условия которой мы согласовали в прошлом году.

Украина практически выполнила свои обязательства, и мы ожидаем, что Верховная Рада проголосует два закона, которые стояли как предварительные условия", - сообщает Смелый.

Напомним, что для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

Также он отмечает, что Украина рассчитывает на часть финансирования от МВФ по поддержке по коронавируса.

"Большая часть этого финансирования пойдет на покрытие дефицита госбюджета и на пополнение золотовалютных резервов", - резюмирует Смолий.

Кроме поддержки МВФ, НБУ рассчитывает на поддержку Всемирного банка, Еврокомиссии и других доноров, с которыми сотрудничал ранее.

Напомним:

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Результаты переговоров Национального банка и Международного валютного фонда относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках преодоления коронавируса станут известны в ближайшие недели.

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Также 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите - персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмном и работает над программой.

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Экономическая правда

Экономическая правда