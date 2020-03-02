1,6 миллиардов инвестиций и удвоение выручки: "Укрпочта" раскрыла планы на год

"Укрпочта" планирует в 2020-м году привлечь более 1,6 миллиарда гривень инвестиций ( в 2019-м году было привлечено - 87 миллионов гривень), провести компьютеризацию населенных пунктов, строительство сортировочного центра и ремонт отделений.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

Смелянский пишет, что в планы госкомпании на 2020-й год входит:

" - В течение двух лет компьютеризация и цифровизация каждого населенного пункта Украины, а это 10 миллионов украинцев и более 25 тысяч населенных пунктов путем запуска передвижных отделений (500 уже в закупке)

- строительство первого с 1980 года сортировочного центра Укрпошты и он будет автоматизированным, а всего будет 8 таких центров по всей стране

- ремонты сотен отделений Укрпошты и открытие сотен новых

- удвоение выручки с 8 до 16 миллиардов гривен и снижение доли регулируемых государством услуг в выручке с 50% до 8-9% и экономия для бюджета в 2+ миллиарда гривен в год (при принятии закона 2788)

И самое главное – 0 денег из государственного бюджета на все это счастье, привлечение стратегического инвестора, снижение зависимости от политических решений", - резюмирует он.

Напомним:

"Укрпочта" вдвое увеличила зарплату работников производственного персонала.

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в 2019 году, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

За год "Укрпошта" получила 600 млн грн чистой прибыли (оперативные данные) против более 500 млн грн убытка за 2018 год.

Доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду в 2019 году увеличились и составили 69 млн грн.

Зарплата главы "Укрпочты" в 200 раз больше зарплаты почтальона и составляет 836 тысяч гривень в месяц.

Экономическая правда