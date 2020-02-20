"Страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" — глава "Укрпочты" раскрыл свою зарплату

Зарплата главы "Укрпочты" в 200 раз больше зарплаты почтальона и составляет 836 тысяч гривень в месяц.

Об этом заявил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире телеканала Украина.24.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата ... 836 тысяч гривень в месяц", - заявил Смелянский.

Также он уточнил, что это сумма без учета штрафов.

"Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть", - резюмирует глава" Укрпочты".

Смелянский удивляется, что за 25 лет никто из государственных служащих не жаловался на маленькую зарплату.

"Я за то, чтобы в стране все было честно, мне странно, что за 25 лет, ни один госслужащий не жаловался на зарплату.

В стране становилось хуже, в Конча-Заспе становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату.

Страной руководили 25 лет дешевые менеджеры", - отвечает Смелянский.

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Он также напомнил, что сумма заработной платы установлена Кабинетом министров, согласно размера государственного предприятия, выручки и количества работников.

"Мне всегда люди пишут, что хотели, чтобы я работал бесплатно. Если я буду работать бесплатно, это даст возможность каждому работнику увеличить зарплату на 9 грн 72 копейки в месяц. Можете посчитать насколько это может повлиять ", - говорит Смелянский.

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Напомним:

"Укрпочта" вдвое увеличила зарплату работников производственного персонала.

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в 2019 году, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

Экономическая правда