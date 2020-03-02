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Межбанк: гривня продолжает дешеветь

Понедельник, 2 марта 2020, 18:10
 

2 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,87 - 24,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,87 - 24,89 гривни;

Евро - 27,67 - 27,69 гривни;

Напомним:

2 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,69 - 24,72 гривни за доллар.

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 2 марта на уровне 24,59 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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