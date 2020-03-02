Курс валют на 2 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки
2 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,69 - 24,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,76 - 24,79 гривни;
Евро - 27,44 - 27,46 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,44 - 24,69 гривни. Евро покупают по 26,83 гривни, продают по 27,25 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,46 - 24,61 гривни, евро - 26,91 - 27,14 гривни.
Напоминаем:
28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 2 марта на уровне 24,59 гривни за доллар.
Экономическая правда
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