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Межбанк: гривня снижается, курс евро пересек психологическую отметку

Пятница, 28 февраля 2020, 17:30
 

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,64 - 24,68 гривни;

Евро - 27,03 - 27,07 гривни;

Напоминаем:

28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек, установив его на 28 февраля на уровне 24,56 гривни за доллар.

Экономическая правда



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