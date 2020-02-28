Межбанк: гривня снижается, курс евро пересек психологическую отметку
Пятница, 28 февраля 2020, 17:30
28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,64 - 24,68 гривни;
Евро - 27,03 - 27,07 гривни;
Напоминаем:
28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52.
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек, установив его на 28 февраля на уровне 24,56 гривни за доллар.
Экономическая правда
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