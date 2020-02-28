Межбанк: гривня снижается, курс евро пересек психологическую отметку

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,64 - 24,68 гривни;

Евро - 27,03 - 27,07 гривни;

Напоминаем:

28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 9 копеек, установив его на 28 февраля на уровне 24,56 гривни за доллар.

Экономическая правда





