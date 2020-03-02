Курс гривни незначительно снизился
Понедельник, 2 марта 2020, 09:45
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 2 марта на уровне 24,59 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98 (на 28 февраля - 26,93 гривни).
Напоминаем:
28 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52.
28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
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