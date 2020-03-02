На Ближнем Востоке рынки акций тоже падают

Рынки акций на Ближнем Востоке резко упали на фоне новостей о распространении коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Кувейт остановил торги крупнейшими листинговыми компаниями, когда его рынки вновь открылись после трехдневного отпуска на прошлой неделе. Приостановка произошла после того, как индекс фондового рынка страны снизился почти на 11%.

Индекс рынка Дубая упал на 5,2% до самого низкого уровня с 2018 года.

В Эр-Рияде акции крупнейшей в мире компании Saudi Aramco снизились на 2,1% до самого низкого уровня с момента первичного публичного размещения акций в декабре.

Падение цен на нефть будет оказывать давление на экономики стран Персидского залива, поскольку этот товар составляет значительную часть государственных доходов, передает издание.

В частности, цены на нефть West Texas Intermediate упали на 16% на прошлой неделе до 44,76 доллара за баррель.

Напоминаем:

Индекс деловой активности производственного сектора китайской экономики в феврале резко обвалился ниже ожиданий.

На неделе 24-28 февраля американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года.

Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.

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