"Эпицентр К" не будеть закрывать ТЦ, сеть приравняла себя к аптекам и АЗС

Компания "Эпицентр К" заявила, что не будет закрывать одноименные торговые центры на карантин (в том числе – в Киеве, Львове и Одессе, где было принято решение о закрытии всех ТЦ), ритейлер приравнивает себя к аптекам, АЗС, продуктовым магазинам и точкам продажи хозтоваров.

Об этом сообщается в заявление компании, передает Retailers..

"Согласно заявлению президента о необходимости бесперебойной работы аптек, АЗС, продуктовых магазин и магазинов хозяйственных товаров, мы продолжаем выполнять социальную миссию и работать", – говорится в сообщении компании.

В "Эпицентрах К" продаются защитные маски, антисептики, бытовые средства дезинфекции, спиртосодержащие средства и базовые продукты питания (мука, масло, вода, напитки, детское питания и товары для детей).

Также на территории магазина работают аптеки.

Помимо этого, в компании подчеркивают, что работают согласно практике европейских стран, где хозяйственные магазины обеспечивают население товарами первой необходимости.

"В то же время мы регулируем количество посетителей в соответствии с установленными ограничениями", – уточняется в сообщении.

В пресс-службе "Эпицентр К" уточнили Retailers, что работать будет весь торговый центр, помимо детских развлекательных зон

По данным издания, в ТЦ насчитывается 550 000 наименований товаров.

Сюда входят товары магазина Intersport, детского магазина "Eпік", магазина бытовой техники "Це Те", магазина текстиля и посуды "Деко", мебельного магазина "Центр Мебели", "Садовий центр" и пр., которые работают в "Эпицентре К".

На момент выхода материала в "Эпицентр К" не смогли уточнить, какая доля в 550 000 наименований товаров приходится на средства защиты и продуктовую группу.

Также не смогли уточнить, что компания относит к хозтоварам и какая на них приходится доля.

Справка. На начало года в сеть "Эпицентр К" входит 51 торговый центр (суммарная площадь 1,3 млн кв.м.), в которых работает 25 000 сотрудников. Ежемесячно ТЦ посещает 5 млн человек. В столице работает 7 торговых центров "Эпицентр", во Львове – 3, в Одессе – 1.

Напомним:

"Эпицентр К"планирует передать 100 аппаратов искусственной вентиляции легких врачам Киева и области, а также областных центров и крупных городов Украины.

В компании также напомнили, что 1% от выручки (примерно 40-50 млн грн в месяц) сети направляют на покупку медицинского оборудования и средств защиты.