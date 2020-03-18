"Стратегический продукт": почему "Алло" не будет закрывать магазины на карантин

Более 290 из 340 магазинов сети Алло продолжают работу в стандартном режиме, в компании ссылаются на постановление Кабмина, который отнес средства связи к стратегическим продуктам.

Об этом сообщает Rau.ua со ссылкой на сообщение компании.

"Согласно постановления Кабинета Министров Украины № 215 от 16 марта 2020 года, средства связи отнесены к стратегическим продуктам, наравне с продуктами питания, средствами гигиены и медикаментами.

Понимая всю ответственность, а также важность соблюдения требований и норм, соответствующих санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине, подтверждаем готовность поддерживать наших клиентов во время карантина и после него, если потребуется", — сообщила компания.

Более 290 из 340 магазинов сети продолжают работу в стандартном режиме, принимая необходимые меры защиты клиентов и сотрудников: продавцы оснащены защитными масками и перчатками, во всех торговых точках есть санитайзеры, которыми могут воспользоваться посетители для обработки рук и гаджетов.

Интернет-магазин и маркетплейс allo.ua работает как обычно в круглосуточном режиме. Подключены дополнительные силы сотрудников ИТ, чтобы выдержать увеличенную нагрузку посетителей во время карантина

Напомним:

Компания "Эпицентр К" заявила, что не будет закрывать одноименные торговые центры на карантин (в том числе – в Киеве, Львове и Одессе, где было принято решение о закрытии всех ТЦ), ритейлер приравнивает себя к аптекам, АЗС, продуктовым магазинам и точкам продажи хозтоваров.