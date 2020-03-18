Сеть "АТБ" ограничит продажу товаров в одни руки

Сеть магазинов "АТБ" с 18 марта вводит ограничения на продажу товаров в одни руки.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на руководителя управления по корпоративным коммуникациям сети Сергея Демченко.

"С сегодняшнего дня компания ввела ограничения на продажу товаров в одни руки. Это вода, пиво и напитки не более 12 единиц и другие продукты не более пяти штук или пяти килограммов в одни руки", - подчеркнул Демченко.

По его словам, с 19 марта ограничения по плодоовощной группе товаров будут сняты.

"Связано это с тем, чтобы дать возможность нашим покупателям получать витаминные комплексы при потреблении данного вида продукции в связи с карантином. И дополнительно это возможность реализовывать свою продукцию в наших магазинах отечественным производителям", - добавил он.

Демченко отметил, что ограничения в отношении всех других видов продукции будут действовать до конца карантина.

В "АТБ" также подчеркнули, что не планируют повышать цены на товары социальной группы.

Напомним:

Министерство экономики каждые 2 дня будет делать срез по торговым сетям и опрашивать ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.