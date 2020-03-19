Рубль рекордно обваливается после падения цен на нефть

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 рублей впервые с февраля 2016 года.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

По данным на 09:10 по Киеву, курс доллара достигал 81,55 руб. (+0,84%), евро — 89,07 руб.(+0,85%).

На открытии торгов курс доллара снижался на 0,5%, до 80,5 руб., евро — на 3,2%, до 85,5 руб.

Напомним:

Стоимости нефти марки Brent выросла в четверг утром на 5% после падения на 15% (до уровня 2003 года) накануне.

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