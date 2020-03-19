Цены на нефть восстанавливаются после обвала накануне

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 по Киеву составляет $26,06 за баррель, что на $1,18 (4,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене до $24,88 за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,30 (11,29%) - до $22,67 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,37 баррель, упав до минимума с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев.

При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Напомним:

Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года.

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