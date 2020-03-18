Цена нефти Brent впервые с 2003 года упала ниже 26 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 9,6%, достигнув 25,98 долларов за баррель - последний раз нефть этой марки находилась на таком уровне в сентябре 2203 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:00 стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже CFD составила 25,49 долларов за баррель, майских фьючерсов на нефть WTI - 22,53 доллара за баррель.

Напомним:

Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года.

Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти

Нефтяной рынок в нокдауне: кто больше всего проиграет от ценовых войн