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Цена нефти Brent впервые с 2003 года упала ниже 26 долларов за баррель

Среда, 18 марта 2020, 19:10
 

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 9,6%, достигнув 25,98 долларов за баррель - последний раз нефть этой марки находилась на таком уровне в сентябре 2203 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:00 стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже CFD составила 25,49 долларов за баррель, майских фьючерсов на нефть WTI - 22,53 доллара за баррель.

Напомним:

Майские фьючерсы на нефть марки Brent за 17 марта подешевели на 4,4% до 28,73 доллара за баррель - это минимальная цена закрытия рынка с февраля 2016 года.

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