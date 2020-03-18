НБУ за день продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов

Нацбанк в среду продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Спрос на валюту продолжает преобладать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса.

Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривни в последние недели", - говорится в сообщении.

В Нацбанке заверили, что имеют "достаточную подушку безопасности", чтобы сглаживать колебания гривни.

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Напомним:

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.В обед они были на уровне 27,25 - 27,34.

Официальный курс гривни ослаб на 53 копейки, установившись на 18 марта на уровне 27,05 гривни за доллар.

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.

Экономическая правда