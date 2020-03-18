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Официальный курс: доллар продолжает дорожать

Среда, 18 марта 2020, 20:29
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 21 копейку, установив его на 19 марта на уровне 27,26 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривнк и евро установлен на уровне 29,79 (на 18 марта - 29,72 гривни).

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Напомним:

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.В обед они были на уровне 27,25 - 27,34.

Официальный курс гривни ослаб на 53 копейки, установившись на 18 марта на уровне 27,05 гривни за доллар.

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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