"Киевстар" возглавил рейтинг скорости мобильного интернета среди операторов

Лидером рейтинга среди мобильных операторов стал "Киевстар", за которым с минимальным разрывом следуют "Vodafone" и "lifecell".

Об єтом сообщает ITC со ссылкой на Ookla

Согласно данным компании Ookla, которой принадлежит приложение Speedtest, средняя скорость мобильного интернета в Украине выросла с 16 Мбит/c по итогам 2018 года, до 20,5 Мбит/c по итогам прошлого года.

При этом в сетях Киевстар средняя скорость загрузки (Download) составила 22,02 Мбит/c, передачи (Upload) – 12,88 Мбит/c. Для "Vodafone" эти показатели были равны 19,37 Мбит/c и 11,16 Мбит/c, а для "lifecell" — 19,42 Мбит/c и 9,24 Мбит/c соответственно.

Сообщается, что мобильный интернет "Киевстар" был признан самым быстрым в Украине по версии Speedtest во второй год подряд.

Напомним:

Оператор "Vodafone Украина" провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева, в течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле до станции "Житомирская", затем, в несколько этапов, и на других станциях.

Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом.

Киевский городской совет за год не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.

Читайте детальнее: Почему запуск 4G в метро Киева под угрозой срыва

Запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смог выполнить эту задачу.

Осенью того же года мобильные операторы объявили тендер на поиск подрядчика. Летом 2019 победителем тендера стало ООО "Хуавей Украина".

Тогда же "Киевстар", "Vodafone Ukraine" и "lifecell Украины" пообещали в ближайшие месяцы запустить мобильную связь четвертого поколения на станциях "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец", но развертывания сети 4G в метро так и не началось.

В ноябре 2019-го советник городского головы Максим Бахматов обнародовал план внедрения 4G в метро Киева. В публикации также говорилось о том, что горсовет должен утвердить тарифы за доступ к коммунальным объектам города.