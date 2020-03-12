Киевсовет принял решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях метро

Киевсовет на пленарном заседании 12 марта принял решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях столичного метро.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Теперь операторы мобильной связи будут ежемесячно легально платить налоги в столичный бюджет за пользование коммунальной инфраструктурой города", - написал Прокопив.

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Напомним:

С 5 марта 2020 года три мобильные оператора начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".

В феврале депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов с регламентом.

Киевский городской совет за год не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.

Запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смог выполнить эту задачу.

В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене.

Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию ​​сразу всем трем операторам.

Сейчас для развертывания 4G на станции Академгородок Киевстар, Vodafone Украина и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц.

Но в будущем также будет задействован диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

Экономическая правда