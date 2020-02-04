Почему запуск 4G в метро Киева под угрозой срыва

Запуск 4G в столичном метрополитене в марте 2020 года может сорваться. ЭП узнала, кто в этом виноват и что надо делать. (укр)

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання. Їхні колеги з Харкова виявилися більш ефективними: там 4G почало працювати в метро з березня 2018 року.

Восени того ж року мобільні оператори оголосили тендер на пошук підрядника. Влітку 2019 року переможцем тендеру стало ТОВ "Хуавей Україна".

Тоді ж "Київстар" та Vodafone Ukraine пообіцяли в найближчі місяці запустити мобільний зв'язок четвертого покоління на станціях "Академмістечко", "Героїв Дніпра" і "Сирець", але розгортання мережі 4G в метро так і не почалося.

На коли запланований запуск 4G

Грудень 2019 року як строк початку розгортання 4G в київському метро був названий операторами як орієнтовний. Формально за планом, погодженим між мобільними операторами, КП "Київський метрополітен" та КМДА, запуск зв'язку 4G на перших станціях і тунелях повинен відбутися в кінці березня 2020 року з подальшим розгортанням мережі на всіх станціях і тунелях до кінця 2020 року.

"На жаль, план щодо запуску 4G на перших станціях у березні під загрозою зриву. Київрада досі не ухвалила важливе рішення щодо встановлення плати за доступ до комунальної інфраструктури міста, тому оператори не можуть давати гарантії та чіткі прогнози щодо строків реалізації інвестиційного проекту", — пояснює директор з регуляторного забезпечення "Київстару" Олександр Когут.

Наразі погоджені всі важливі технічні аспекти з метрополітеном. У коментарі для ЕП керівник пресслужби КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон повідомила, що технічні умови доступу операторів до інфраструктури метро були надані в грудні 2019 року. "Умови в операторів на розгляді, вони консультуються в робочому порядку в рамках підготовки своїх рішень", — зазначила вона.

Оператори вже завезли в країну обладнання для побудови мережі й очікують на отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт в метро.

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Київрада гальмує затвердження тарифів

Для початку виконання монтажних робіт мобільні оператори повинні підписати з КП "Київський метрополітен" договір про доступ до інфраструктури цього підприємства. Ця угода повинна бути підписана відповідного до вимог нового для телекомунікаційної галузі закону №1834 про доступ до інфраструктури.

"Майже рік після затвердження міністерствами підзаконних актів для виконання закону №1834 комунальні підприємства Києва, включаючи метрополітен, залишаються неуповноваженими Київською міськрадою укладати з операторами договори з доступу для розгортання телекомунікаційних мереж", — пояснює Когут.

У листопаді 2019 року департамент економіки та інвестицій КМДА розробив проєкт рішення №3639, який повинен усунути цю прогалину. Однак під час грудневого засідання депутати постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами вирішили перенести розгляд цього питання на невизначений термін.

Про те, що запуск 4G в метро Києва гальмує Київрада, ЕП підтвердили в lifecell.

"Запуск 4G в метро залежить від злагодженої роботи всіх учасників проєкту. Оператори погодили технічні питання з метро, але приступити до монтажу обладнання, на жаль, не можуть. Понад рік комунальні підприємства міста залишаються неуповноваженими міськрадою укладати з операторами договори для розгортання цифрової інфраструктури", — повідомили в lifecell.

У Vodafone Ukraine редакції так само повідомили, що тарифи на доступ до інфраструктури Київського метрополітену не затверджені. "Питання затвердження тарифів лежить в зоні відповідальності Київради. Без затверджених тарифів запуск 4G буде перенесений на більш пізній період", — пояснили в компанії.

Оператори занепокоєні ситуацією, яка загрожує реалізації інвестиційного проєкту вартістю 20 млн дол, і наголошують на необхідності невідкладного розгляду Київрадою проєкту №3639 про встановлення плати за доступ до інфраструктури.

Міський голова Віталій Клічко в підземці Прес-служба віталія клічка

Позиція столичної влади

Редакція звернулася із запитом до міської адміністрації Києва з проханням повідомити причини гальмування проєкту, прізвища та посади відповідальних за це осіб КМДА, а також очікувану дату ухвалення необхідного рішення Київрадою.

За кілька годин до публікації статті ЕП отримала відповідь.

В ній зазначається наступне: "станом на 3 лютого 2020 року проєкт рішення №3639 перебуває на розглядi в постiйнiй комiсiї Київської мicької ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Найближче засiдання цiєї Koмiciї щодо розгляду, в тому числi, вищезазначеного проекту рiшення заплановане на 5 лютого 2020".

Разом х тим, як уже згадувалось раніше, у грудні 2019 року депутати постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами вже переносили розгляд проєкту рішення на невизначений термін з незрозумілих причин.

Згадана комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами складається з дев’яти депутатів Київради. За роботу комісії відповідає її голова — Олексій Окопний, який представляє депутатську фракцію "Солідарність" (Блок Петра Порошенко). Рішення комісії повинно бути погоджене Київрадою, де фракція "Солідарність" має більшість у складі 48 депутатів.

За діяльність Київради також відповідає заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів, а також Київський міський голова Віталій Кличко.

За запуск 4G в метрополітені Києва також відповідають виконувач обов’язків директора департаменту транспортної інфраструктури Іван Шпильовий, директор департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

Крім цього, в листопаді 2019 року радник міського голови Максим Бахматов оприлюднив план впровадження 4G в метро Києва. У публікації також йшлось про те, що міськрада повинна затвердити тарифи за доступ до комунальних об'єктів міста.

Там Бахматов дякує першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику за "активне включення в процес" побудови мережі 4G у столичній підземці.

Тож, як бачимо, за можливий зрив строків запуску проєкту відповідає чимало столичних чиновників.