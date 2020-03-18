Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

18 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,25 - 27,34 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,34 гривни;

Евро - 29,91 - 30,01 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,26 - 28,63 гривни. Евро покупают по 29,65 гривни, продают по 31,28 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,90 - 28,33 гривни, евро - 29,54 - 30,55 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 28,00 - 28,49 гривни, евро - 30,00 - 30,68 гривни.

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Напомним:

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда