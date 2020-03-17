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Курс доллара вырос на полгривни

Вторник, 17 марта 2020, 08:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,52 (на 16 марта - 28,99 гривни).

Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долл.

Отметим, что на 10 марта официальный курс гривни к доллару составлял 24,92 гривни.

Напоминаем:

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Экономическая правда

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