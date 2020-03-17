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Карантин: "Укрпочта" частично меняет условия вручения и хранения почтовых отправлений

Вторник, 17 марта 2020, 14:07
 

Во время карантина "Укрпочта" частично меняет условия доставки, вручения и будет бесплатно хранить в отделениях регистрируемые почтовые отправления.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 12 марта по 3 апреля (включительно) меняются условия доставки вручения и хранения почтовых отправлений "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox".

Отныне:

  1. Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") необходимо вкладывать в почтовые и абонентские ящики адресатов. В листе ф. 8 обязательно указать дату и написать "Вложено в почтовый ящик". Если абонентский ящик адресата неисправен, стоит проинформировать адресатов о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи - домашние или мобильные телефоны.

2. Рекомендуемые письма с пометкой "Судебная повестка" доставлять в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

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Напомним:

"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.

Экономическая правда

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Укрпочта

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