"Новая почта" временно закрывает отделения, расположенные в ТРЦ
"Новая почта" вносит изменения в работу своих отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах, в связи с введением карантиннних мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, в Одессе временно закрываются отделения: №84 (все посылки перенаправляются на отделение №90), №93 (посылки перенаправляются на отделение №28), №77 (перенаправление на отделение №26), №42 (перенаправляются на отделение №94) .
В Одесской области:
- Отделение №5 в Черноморскую временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2
- Отделение №3 в Белгород-Днестровском закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1
Львов:
- Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55
- Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69
Черкассы:
- Отделение №22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15
- Отделение №14 (ТЦ "Депот"), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №2
Киев:
- Отделение №322 (ТЦ Олимпийский) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150
- Отделение №138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149
- Отделение №261 (ТЦ "Проспект"), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №318
- Отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троещина), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №67
Херсон:
- Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6
Винница:
- Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23
- Отделение №25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14
- Отделение №22 (маг. "Грош") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7
- Отделение №36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16
Луцк:
- Отделение №6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
- Отделение №23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов
"Все остальные отделения "Новая почта" и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки", - говорится в сообщении .
Экономическая правда
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