"Новая почта" временно закрывает отделения, расположенные в ТРЦ

"Новая почта" вносит изменения в работу своих отделений, расположенных в торгово-развлекательных центрах, в связи с введением карантиннних мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в Одессе временно закрываются отделения: №84 (все посылки перенаправляются на отделение №90), №93 (посылки перенаправляются на отделение №28), №77 (перенаправление на отделение №26), №42 (перенаправляются на отделение №94) .

В Одесской области:

Отделение №5 в Черноморскую временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №2

Отделение №3 в Белгород-Днестровском закрывается, посылки перенаправляются в отделение №1

Львов:

Отделение №77 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №55

Отделение №78 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №69

Черкассы:

Отделение №22 (Дом торговли) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №15

Отделение №14 (ТЦ "Депот"), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №2

Киев:

Отделение №322 (ТЦ Олимпийский) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №150

Отделение №138 (Спортлайф, Троещина) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №149

Отделение №261 (ТЦ "Проспект"), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №318

Отделение №164 (ТЦ "Квадрат" Троещина), временно закрывается, посылки перенаправляются на отделение №67

Херсон:

Отделение №19 (ЦУМ) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №6

Винница:

Отделение №35 временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №23

Отделение №25 (ТЦ Барбара) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №14

Отделение №22 (маг. "Грош") временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №7

Отделение №36 (ТЦ Квартал) временно закрывается, посылки перенаправляются в отделение №16

Луцк:

Отделение №6 (ТЦ Варшавский) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов

Отделение №23 (ТЦ Буратино) временно закрывается, посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов

"Все остальные отделения "Новая почта" и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией с объявлением карантина в разных городах Украины и ведем переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы нашей доставки", - говорится в сообщении .

Экономическая правда