Приватбанк начал осуществлять обмен валют только онлайн

С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как отметили в банке, приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

Наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

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Напоминаем:

17 марта "Альфа банк" приостановил работу 45 отделений и ввел ограничения на выдачу наличной иностранной валюты.

НБУ просит покупать валюту онлайн из-за нехватки наличных долларов в кассах банков.

Национальный банк совместно с украинскими банками налаживают альтернативную систему доставки наличной иностранной валюты в Украину.

За 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов: большая часть была выкуплена украинскими компаниями, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты - 8 миллионов.

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточные для сглаживания колебаний.

Экономическая правда