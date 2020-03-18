Приватбанк начал осуществлять обмен валют только онлайн
С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Как отметили в банке, приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.
Наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.
Читайте также: Капля валерианы от НБУ: Что происходит с банками и курсом гривни
Напоминаем:
17 марта "Альфа банк" приостановил работу 45 отделений и ввел ограничения на выдачу наличной иностранной валюты.
НБУ просит покупать валюту онлайн из-за нехватки наличных долларов в кассах банков.
Национальный банк совместно с украинскими банками налаживают альтернативную систему доставки наличной иностранной валюты в Украину.
За 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов: большая часть была выкуплена украинскими компаниями, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты - 8 миллионов.
С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточные для сглаживания колебаний.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua