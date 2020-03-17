В НБУ рассказали, сколько валюты выкупило населения за последнюю неделю

За 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов: большая часть была выкуплена украинскими компаниями, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты - 8 миллионов.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий на брифинге для прессы.

"Экспортеры начинают поддерживать возврата иностранной валюты и ее продажи, импортеры стараются больше купить валюты. Реагирует активно населения.

Если смотреть с начала прошлого недели и с понедельника, общий спрос составил 2,1 миллиарда долларов, из которых население купило 300 миллионов долларов, нерезиденты купили всего 8 миллионов долларов (это даже не 1% от общей суммы).

Большая часть валюты была выкуплена украинскими компаниями, которые покупали эту валюту для оплаты по импортным контрактам, а также для платежей по долговым обязательствам", - отмечает он

"Нацбанк продает валюты столько сколько нужно, у нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты.

На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются ", - подчеркнул он.

Напоминаем:

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточные для сглаживания колебаний.

Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долл.

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Экономическая правда