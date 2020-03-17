"Просто подождите": НБУ налаживает доставку наличной валюты 

Национальный банк совместно с украинскими банками налаживают альтернативную систему доставки наличной иностранной валюты в Украину.

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе онлайн-пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Есть некоторые сложности с наличным долларом, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту в банковский сектор до мероприятий, связанных с карантином, завозили самолетами из-за границы (…)

Мы сейчас вместе с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, наладить другую систему доставки наличной иностранной валюты в Украину. Поэтому, опять-таки, не паникуйте – просто подождите", – сказала она.

Рожкова отметила, что, несмотря на достаточный объем наличной гривни, регулятор рекомендует населению перейти на безналичную оплату.

"Мы проводим очень много мероприятий по обеззараживанию налички сегодня (…), но вы должны понимать, что наиболее безопасным в данной ситуации является безналичный способ оплаты", – резюмировала первый замглавы НБУ.

Напомним:

За 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов: большая часть была выкуплена украинскими компаниями, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты - 8 миллионов.

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточные для сглаживания колебаний.

Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долл.

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

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Экономическая правда