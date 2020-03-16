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Курс валют на 16 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки, обменники

Понедельник, 16 марта 2020, 11:10
 

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35 - 26,38 гривни;

Евро - 29,53 - 29,56 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,22 - 26,98 гривни. Евро покупают по 29,01 гривни, продают по 30,00 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,68 - 26,98 гривни, евро - 29,39 - 29,91 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 26,71 - 27,00 гривни, евро - 29,34 - 29,86 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 24 копейки, установив его на 16 марта на уровне 26,09 гривни за доллар.

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

13 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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