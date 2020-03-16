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Межбанк: падающая гривня приближается к психологической отметке

Понедельник, 16 марта 2020, 17:16
 

16 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,72 гривни;

Евро - 29,62 - 29,66 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,58 - 27,49 гривни. Евро покупают по 29,43 гривни, продают по 30,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,27 - 27,48 гривни, евро - 29,77 - 30,35 гривни.

Напомним:

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 24 копейки, установив его на 16 марта на уровне 26,09 гривни за доллар.

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

13 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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