Межбанк: падающая гривня приближается к психологической отметке

16 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,72 гривни;

Евро - 29,62 - 29,66 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,58 - 27,49 гривни. Евро покупают по 29,43 гривни, продают по 30,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,27 - 27,48 гривни, евро - 29,77 - 30,35 гривни.



Напомним:

16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 24 копейки, установив его на 16 марта на уровне 26,09 гривни за доллар.