На американском фондовом рынке снова сработал "стоп-кран"

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были временно приостановлены 16 марта после открытия в связи с падением ключевых индексов.

Об этом свидетельствуют данные индексов.

Торги были приостановлены в автоматическом режиме на 15 минут, после чего возобновились. Это было вызвано падением S&P 500 ниже 7%.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже могут быть вновь приостановлены на 15 минут - в случае падения этого индекса на 13 и более процентов, и до конца дня - в случае его снижения больше, чем на 20%.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2250,46 пункта (9,71%) и опустился до отметки 20953,16 пункта. По состоянию на 20:00 по киевскому времени падение составляет 9,8%.

Падение индекса S&P 500 составило 220,55 пункта (8,14%), до 2490,47 пункта. По состоянию на 20:00 по киевскому времени падение составляет 9,08%.

Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482,15 пункта (6,12%) до отметки 7392,73. По состоянию на 20:00 по киевскому времени падение составляет 9,42%.

"Уолл-стрит джорнэл" отмечает, что такое падение ключевых индексов обусловлено решением Федеральной резервной системы снизить ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, из них 500 млрд долларов будут приходиться на казначейские бумаги США.

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Напомним:

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали дважды на прошлой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Экономическая правда