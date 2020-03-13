Межбанк закрылся с очередными потерями для гривни

13 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,19 - 26,22 гривни;

Евро - 29,08 - 29,11 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,02 - 26,65 гривни. Евро покупают по 28,92 гривни, продают по 29,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,34 - 26,64 гривни, евро - 29,12 - 29,56 гривни.

Напомним:

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

Национальный банка 13 марта объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривну, объем аукциона - до 200 млн долларов; во время аукциона регулятор удовлетворил 21 заявку на 63,7 миллионов долларов.

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