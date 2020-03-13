Курс валют на 13 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки, обменники

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,11 - 26,13 гривни;

Евро - 29,24 - 29,27 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,97 - 26,61 гривни. Евро покупают по 28,88 гривни, продают по 29,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,25 - 26,53 гривни, евро - 29,20 - 29,50 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 26,28 - 26,58 гривни, евро - 29,23 - 29,61 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

12 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

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