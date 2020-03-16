Дело Суркисов и Приватбанка: СМИ допустили на закрытое заседание суда
Большая Палата Верховного Суда Украины приняла решение о допуске прессы на закрытое заседание по рассмотрению дела об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что после перерыва заседание ВСУ продолжится в 17:00.
Напомним:
Большая Палата Верховного Суда 16 марта рассмотривает иск семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "Приватбанк" лицами.
31 января Верховный Суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок.
Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.
16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.
В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
В случае негативного для государства решение будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.
В суде Коломойский и Боголюбов (последний - через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение о покупке Минфином акций Приватбанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%.
Это дело пока не рассматривается. Судья приостановила рассмотрение, пока решение апелляционного админсуда не вступит в силу.
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Экономическая правда
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