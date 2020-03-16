Верховный Суд рассмотрит дело Суркисов по Приватбанку

Большая Палата Верховного Суда 16 марта рассмотрит иск семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "Приватбанк" лицами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Почему это важно? Решение Верховного суда по этому делу будет иметь прямое влияние на другие важнейшие судебные дела, в которых решается вопрос законности национализации Приватбанка. Сейчас это ключевое дело с более 800 судебными процессами между Приватбанком и его бывшими владельцами", - говорится в сообщении.

По данным liga.net, есть три возможных сценария развития событий: 1) окончательная победа Суркисов; 2) суд изменяет юрисдикцию; 3) Суркисы проигрывают.

"При первом сценарии суд оставляет все как есть, дела по обжалованию национализации Приватбанка остаются в административной юрисдикции (линия того же Окружного админсуда Киева, который признавал незаконным самую национализации).

Следующий этап - слушания дел о национализации в Шестом апелляционном административном суде (начиная от иска кипрских компаний Суркисов на 250 млн долларов и заканчивая иском Коломойского об отмене национализации). При этом высока вероятность поражения государства по искам других связанных лиц. Общий риск для банка, по оценке собеседников LIGA.net среди юристов государства - от 14 до 29 млрд грн", - пишет издание.

Во втором случае дело Суркисов возвращается в первую инстанцию, но уже по хозяйственной вертикали, другие процессы, связанные с обжалованием договоров купли-продажи акций, также должны перейти в хозсуды и суды общей юрисдикции. Конфликт затянется на неопределенное время.

По третьему сценарию Большая палата Верховного суда может отменить решения судов низших инстанций и отказать истцам в удовлетворении исковых требований.

Это будет означать, что НБУ справедливо отнес семью Суркисов к категории связанных лиц Приватбанка. В таком случае возможен вывод суда о законности процедуры bail-in в целом, что сделает невозможным взыскание с банка 29 млрд грн другими заемщиками.

Напомним:

31 января Верховный Суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок.

Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В случае негативного для государства решение будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.

В суде Коломойский и Боголюбов (последний - через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение о покупке Минфином акций Приватбанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%.

Это дело пока не рассматривается. Судья приостановила рассмотрение, пока решение апелляционного админсуда не вступит в силу.

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Экономическая правда