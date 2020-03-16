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Нацбанк снова объявил аукцион по продаже до 200 миллионов долларов

Понедельник, 16 марта 2020, 11:08
 

Национальный банк объявил о проведении 16 марта аукциона по продаже иностранной валюты за гривну.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что объем аукциона - до 200 млн долларов.

Напомним:

13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

Национальный банка 13 марта объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривну, объем аукциона - до 200 млн долларов; во время аукциона регулятор удовлетворил 21 заявку на 63,7 миллионов долларов.

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