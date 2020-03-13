Нацбанк снова объявил аукцион по продаже до 200 миллионов долларов для поддержки гривни
Национальный банка 13 марта объявил о проведении валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривну, объем аукциона - до 200 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отмечается, что Нацбанк принимает конкурентные заявки на аукцион.
Напомним:
13 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.
12 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.
Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.
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Экономическая правда
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