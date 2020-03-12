Нацбанк продолжил ослабление официального курса гривны

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 13 марта на уровне 25,85 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05 (на 11 марта - 29,04 гривни).

Напомним:

Национальный банк третий день подряд активно сглаживал курсовые колебания и 12 марта продал с этой целью более 220 миллионов долларов.

12 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,75 гривни за доллар.

Экономическая правда