JPMorgan заявил о возможной мировой рецессии

Финансовый агломерат ожидает, что пандемия коронавируса погрузит экономики США и Европы в глубокую рецессию уже этим летом.

Об этом сообщает Business Insider.

Прогнозы JPMorgan изменились за последние недели, поскольку вспышка распространилась по всему миру и стала причиной худших торгов на фондовом рынке за последние десятилетия, пишут экономисты банка.

Издание пишет, что первоначально вспышка была недолгим, но разрушительным ударом для мировой экономики, но последние события привели к тому, что банк готовился к "гораздо более резкому" сокращению в первой половине года и "новой глобальной рецессии".

По прогнозам JPMorgan, экономика США может сократиться на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика еврозоны может сократиться на 1,8% и 3,3% в те же периоды.

Экономисты заявляют, что отмена крупных спортивных, культурных и деловых мероприятий приведет к дальнейшему сокращению потребительских расходов, а неопределенность, связанная с вирусом, затруднит скоординированный экономический перезапуск.

По словам JPMorgan, резкие колебания цен на финансовых рынках и падение цен на активы также будут способствовать экономическому спаду в течение следующих двух кварталов.

Экономисты банка заявили, что ключом к тому, чтобы избежать еще более сильного удара по глобальному росту, властям необходимы меры стимулирования: ограничение стресса на финансовом рынке и поддержка потребительского спроса посредством денежно-кредитной политики.

Напоминаем:

Американские фондовые биржи открылись ростом после падения почти на 10% накануне.

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

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