Биржи США и Европы работают в режиме "пилы"

Американские фондовые биржи открылись ростом после падения почти на 10% накануне.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос сразу на 1062,26 пункта (+5,01%) до 22 262,88 пункта.

S&P 500 тоже вырос – на 5,55% до 9192,07 пункта. Индекс NASDAQ, который к закрытию 12 марта снизился на 9,43%, при открытии торгов в пятницу поднялся на 5,37% до 7588,7 пункта.

К 20:50 по киевскому времени рост индексов замедлился до 2,9%-3,3%.

Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали максимальные темпы роста с ноября 2008 года в ходе сессии 13 марта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся более чем на 7%, частично отыграв понесенные накануне потери и отступив от минимума с 2013 года.

Рост наблюдается во всех отраслевых группах, при этом в лидерах оказались акции сырьевых компаний.

В трейдинге "пилой" называют такой ход торгов, когда рынок хаотическим образом двигается то вверх, то вниз.

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Напоминаем:

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Экономическая правда