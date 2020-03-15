Заместитель главы НБУ: Украина лучше подготовлена ​​к кризису, чем в 2008 году

Заместитель главы НБУ Олег Чурий отметил, что банковская система готова к возможным кризисным явлениям.

Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ"

По его словам сегодня банковская система после очистки полностью капитализирована и соответствует лучшим мировым образцам с точки зрения надзора. Банковская система имеет очень значительный запас ликвидности - в гривне примерно 200 млрд, в долларах - 9 млрд.

"Экономически Украина намного лучше подготовлена ​​к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы - во время 2014 или 2008 года. Запас прочности экономики значительно лучше, у нас стабильная, ликвидная, хорошо капитализированная банковская система, у нас работает система плавающего курсообразования, у нас не накапливаются значительные дисбалансы, инфляция у нас значительно снижается ", - подчеркнул Чурий.

Банкир надеется, что будет подписана программа МВФ, потому что по его словам это важно для макроэкономической стабильности: "если эта программа будет подписана, мы будем под зонтиком международных финансовых учреждений и сможем более уверенно пройти кризис".

Напоминаем:

Американские фондовые биржи открылись ростом после падения почти на 10% накануне.

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

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