Капитализация украинских агрохолдингов снижается
Воскресенье, 15 марта 2020, 10:00
Цена акций ведущих сельскохозяйственных компаний за неделю снизилась на 6-20%.
Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на Eavex Capital
Мониторинг проводился в период 2–10 марта.
Больше всех в этот период упали:
- "МХП" — на 21,5%;
- "Агротона" — 10,6%;
- "Кернел" — на 9,6%;
- "Астарта" — 6%.
Кроме того, согласно данным Eavex Capital, падение котировок акций этих компаний с начала года было еще значительнее: МХП — 31,9%, "Кернел" — 22,8%, "Агротон" — 22,7%, "Астарта" — на 16,3%.
Удержались от падения акции "Авангарда" и ИМК.
Напоминаем:
Кабинет министров в 2020 году планирует ограничить господдержку аграриев на уровне 50 миллионов гривен на одного субъекта с учетом связанных лиц.
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