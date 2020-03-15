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Капитализация украинских агрохолдингов снижается

Воскресенье, 15 марта 2020, 10:00
 

Цена акций ведущих сельскохозяйственных компаний за неделю снизилась на 6-20%.

Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на Eavex Capital 

Мониторинг проводился в период 2–10 марта.

Больше всех в этот период упали:

  • "МХП" — на 21,5%; 
  • "Агротона" — 10,6%;
  • "Кернел" — на 9,6%;  
  • "Астарта" — 6%.

Кроме того, согласно данным Eavex Capital, падение котировок акций этих компаний с начала года было еще значительнее: МХП — 31,9%, "Кернел" — 22,8%, "Агротон" — 22,7%, "Астарта" — на 16,3%.

Удержались от падения акции "Авангарда" и ИМК.

Напоминаем:

Кабинет министров в 2020 году планирует ограничить господдержку аграриев на уровне 50 миллионов гривен на одного субъекта с учетом связанных лиц.

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агросектор

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