Капитализация украинских агрохолдингов снижается

Цена акций ведущих сельскохозяйственных компаний за неделю снизилась на 6-20%.

Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на Eavex Capital

Мониторинг проводился в период 2–10 марта.

Больше всех в этот период упали:

"МХП" — на 21,5%;

"Агротона" — 10,6%;

"Кернел" — на 9,6%;

"Астарта" — 6%.

Кроме того, согласно данным Eavex Capital, падение котировок акций этих компаний с начала года было еще значительнее: МХП — 31,9%, "Кернел" — 22,8%, "Агротон" — 22,7%, "Астарта" — на 16,3%.

Удержались от падения акции "Авангарда" и ИМК.

Напоминаем:

Кабинет министров в 2020 году планирует ограничить господдержку аграриев на уровне 50 миллионов гривен на одного субъекта с учетом связанных лиц.