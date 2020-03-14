Рынок акций США на закрытии показал рост

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов финансов, технологий, нефти и газа.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 9,36%, индекс S&P 500 поднялся на 9,29%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 9,35%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2497 - ЭП) превысило количество закрывшихся в минусе (431 - ЭП). На фондовой бирже NASDAQ 2029 компаний подорожали, 702 снизились, a 34 остались на уровне предыдущего закрытия.

Напоминаем:

Американские фондовые биржи открылись ростом после падения почти на 10% накануне.

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.