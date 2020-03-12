Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы "Укртрансгаза" по делу о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.

Отмечается, что отменены предыдущие решения суда о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов-ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".

"Сейчас Укртрансгаз ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем.

На сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов. Сейчас усилия Укртрансгаза будут направлены на возвращение незаконно списанных средств", - говорится в сообщении.

Напомним:

5 февраля госпредприятие "Укртрансгаз" обратилось в Совет нацбезопасности и обороны по поводу арестов всех счетов и активов компании по решению суда.

После наложения ареста частным исполнителем на счета и имущество Укртрансгаза в пользу ООО "Финансовая Компания "Фин - Инвест", со счетов госпредприятия списали уже 50,3 млн грн.

Частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с компании "Укртрансгаз" в пользу "Финансовая компания "Фин - Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

Дело касается решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут".

В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия "Укрэнергозбута" и "Финансовой компании "Фин-Инвест" по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества.

В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.

Экономическая правда