Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы "Укртрансгаза" по делу о неправомерном взыскании с предприятия 2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Twitter.
Отмечается, что отменены предыдущие решения суда о замене способа исполнения решения и об изменении стороны исполнительного производства, которые были вынесены в пользу истцов-ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".
"Сейчас Укртрансгаз ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем.
На сегодня со счетов УТГ уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов. Сейчас усилия Укртрансгаза будут направлены на возвращение незаконно списанных средств", - говорится в сообщении.
Напомним:
5 февраля госпредприятие "Укртрансгаз" обратилось в Совет нацбезопасности и обороны по поводу арестов всех счетов и активов компании по решению суда.
После наложения ареста частным исполнителем на счета и имущество Укртрансгаза в пользу ООО "Финансовая Компания "Фин - Инвест", со счетов госпредприятия списали уже 50,3 млн грн.
Частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с компании "Укртрансгаз" в пользу "Финансовая компания "Фин - Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.
Дело касается решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут".
В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия "Укрэнергозбута" и "Финансовой компании "Фин-Инвест" по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества.
В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.
Экономическая правда
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