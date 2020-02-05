Арест счетов "Укртрансгаза": компания обратилась в СНБО

Госпредприятие "Укртрансгаз" обратилось в Совет нацбезопасности и обороны по поводу арестов всех счетов и активов компании по решению суда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подчеркивается, что аресты "делают невозможной постоянную работу и вызывают риски безопасному функционированию газотранспортной системы государства".

"После выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа "Укртрансгаза" серьезно осложнилась из-за активизации неправомерных действий третьих лиц в отношении противоправного завладения имуществом "Укртрансгаза", - говорится в сообщении.

"Сейчас наиболее масштабным является требование 2 336 млн грн в пользу ООО "Финансовая компания "Фин - Инвест". "Укртрансгаз" расценивает судебное решение, по которому открыто исполнительное производство, как неправомерное, а действия истца - такими, которые могут иметь признаки мошенничества.

Однако арест частным исполнителем счетов предприятия уже привел к потере 50,3 млн грн", - отметили в "Укртрансгазе".

Компания также отмечает, что арест всех счетов, движимого и недвижимого имущества ставят под угрозу "обеспечение надежного функционирования подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона".

"Неправомерные действия по блокированию деятельности предприятия, включенного в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ставят под угрозу энергетическую безопасность Украины и могут привести к непредсказуемым техногенным последствиям", - говорится в заявлении предприятия.

В связи с этим "Укртрансгаз" обратился в СНБО с просьбой защитить права предприятия и не допустить незаконного вывода денежных средств и отчуждения имущества.

Напомним:

После наложения ареста частным исполнителем на счета и имущество Укртрансгаза в пользу ООО "Финансовая Компания "Фин - Инвест", со счетов госпредприятия списали уже 50,3 млн грн.

Частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с компании "Укртрансгаз" в пользу "Финансовая компания "Фин - Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

Дело касается решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут".

В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия "Укрэнергозбута" и "Финансовой компании "Фин-Инвест" по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества.

В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.

Экономическая правда