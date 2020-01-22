"Укртрансгаз" заявляет об аресте имущества и счетов

Частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с компании "Укртрансгаз" в пользу "Финансовая компания "Фин - Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

Об этом сообщила пресс-служба УТГ.

Дело касается решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут".

В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия "Укрэнергозбута" и "Финансовой компании "Фин-Инвест" по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества.

В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.

"Укртрансгаз" обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона", – сказано в заявлении.

В "Укртрансгазе" объяснили, что суд своим решением от 12 июля 2000 года обязал компанию поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям "Укрэнергозбута". При этом стоимость природного газа тогда не была приведена в решении.

С того момента ЗАО в течение многих лет не занималось взысканием. В 2018 году уже ЧАО "Укрэнергозбут" получило дубликат решения приказа Арбитражного суда от 21 марта 2007 года, после чего продало "Финансовая компания "Фин-Инвест" право требования обязательств УТГ по поставке газа.

"Фин-Инвест" в свою очередь 9 января 2020 года получила от Хозяйственного суда Киева решение, которым был изменен способ и порядок выполнения решения Арбитражного суда от 12 июля 2000 года.

"То есть вместо осуществления поставки природного газа в пользу третьих лиц – взыскание денежных средств в размере 2,3 млрд грн. При этом обозначенная сумма определена "Укрэнергозбутом" на собственное усмотрение безосновательно", – утверждают в УТГ.

Экономическая правда