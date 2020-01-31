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В Укртрансгазе заявили о незаконном списании 50 миллионов с арестованных счетов

Пятница, 31 января 2020, 09:52
 

После наложения ареста частным исполнителем на счета и имущество Укртрансгаза в пользу ООО "Финансовая Компания "Фин - Инвест", со счетов госпредприятия списали уже 50,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укртрансгаз видит в таких действиях нарушение ряда законов Украины и международных конвенций. Наложен арест и списаны средства со счетов, из которых Укртрансгаз выплачивает заработную плату работникам и платит налоги.

Такие счета имеют специальный режим использования и, согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", не подлежат аресту, а взыскание денег с них - запрещается законом", - заявили в госкомпании.

Отмечается, что Укртрансгаз обратился с письмом в Министерство юстиции "с требованиями обжаловать неправомерные действия частного исполнителя".

Также государственное предприятие подало в суд апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Киева от 2007 года, согласно которому был наложен арест.

Напомним:

Частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с компании "Укртрансгаз" в пользу "Финансовая компания "Фин - Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

Дело касается решения Арбитражного суда Киева от 2007 года по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут".

В УТГ считают данное решение неправомерным, а действия "Укрэнергозбута" и "Финансовой компании "Фин-Инвест" по взысканию такими, которые имеют признаки мошенничества. 

В связи с этим УТГ обратилось в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.

Экономическая правда

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Укртрансгаз

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