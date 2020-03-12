Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару
12 марта котировки гривни к доллару на закритии межбанка установились на уровне 25,99 - 26,01 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,99 - 26,01 гривни;
Евро - 28,95 - 28,98 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,84 - 26,59 гривни. Евро покупают по 28,95 гривни, продают по 29,84 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,89 - 26,49 гривни, евро - 29,18 - 29,47 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,75 гривни за доллар.
12 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 15:15 установились на уровне 25,94 - 25,98 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.
Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.
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Экономическая правда
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