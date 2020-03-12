Курс валют: межбанк, карточный и наличный рынки, обменники

12 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 15:15 установились на уровне 25,94 - 25,98 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 15:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,94 - 25,98 гривни;

Евро - 29,15 - 29,19 гривни;

На наличном рынки котировки гривни к доллару составляют 25,82 - 26,54 гривни. Евро покупают по 28,95 гривни, продают по 29,82 гривни.

Средние курсы валют в обменниках Украины: доллар США - 26,16 - 26,58 гривни, евро - 29,22 - 29,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,04 - 26,45 гривни, евро - 29,19 - 29,52 гривни.

Курсы валют для банковских карт: в Приватбанке: доллар США - 25,70 - 26,59 гривни, евро - 28,75 - 30,03 гривни; в Ощадбанке: доллар США - 25,70 - 26,65 гривни, евро - 28,50 - 30,00 гривни; в Укргазбанке: доллар США - 25,60 - 26,50 гривни, евро - 29,00 - 30,00 гривни; в Укрэксимбанке: доллар США - 25,60 - 26,55 гривни, евро - 28,05 - 30,12 гривни, в Укрсиббанке: доллар США - 25,25 - 25,56 гривни, евро - 28,64 - 30,12 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,75 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

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Экономическая правда