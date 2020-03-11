НБУ в среду для поддержки гривни продал 350 миллионов долларов

Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания и 11 марта продал с этой целью около 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения миром коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным.

В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что имеют достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями.

Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов - Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 31 копейку, установив его на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.

11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,37 - 25,41 гривни за доллар.

11 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,75 гривни за доллар.

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Экономическая правда