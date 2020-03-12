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Курс валют на 12 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 12 марта 2020, 11:04
 

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,82 - 25,84 гривни;

Евро - 29,05 - 29,08 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,80 - 26,66 гривни. Евро покупают по 29,01 гривни, продают по 30,06 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,00 - 26,52 гривни, евро - 29,33 - 29,96 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.

Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

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Экономическая правда

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