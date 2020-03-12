Курс валют на 12 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,75 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,82 - 25,84 гривни;
Евро - 29,05 - 29,08 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,80 - 26,66 гривни. Евро покупают по 29,01 гривни, продают по 30,06 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,00 - 26,52 гривни, евро - 29,33 - 29,96 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни ослаб на 31 копейку, и был установлен на 12 марта на уровне 25,62 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка 11 марта установились на уровне 25,72 – 25,75.
Нацбанк заявил о готовности при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.
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Экономическая правда
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