"Богдан Моторс" за год нарастила чистую прибыль в 10 раз

Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан", в 2019 году, получила 272,79 миллиона гривень чистой прибыли, что в 10,6 раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на повестку общего собрания акционеров компании опубликованной в системе раскрытия НКЦБФР.

Непокрытый убыток "Богдан Моторс" к началу текущего года составил 5 млрд 809 млн грн (годом ранее - 6 млрд 418 млн грн).

Согласно проекту решения собрания, полученную в 2019 году чистую прибыль предполагается направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не начислять.

Текущие обязательства автокомпании за прошлый год сократились на 21% - до 6 млрд 240 млн грн, долгосрочные, как и годом ранее, отсутствуют.

Суммарная дебиторская задолженность "Богдан Моторс" за год сократилась в 4,6 раза – до 178,52 млн грн, активы в целом уменьшились на 41%, до 1 млрд 528 млн грн.

Собственный капитал АК "Богдан Моторс" к 1 января 2020 года составлял "минус" 4 млрд 712 млн грн, уставный капитал – 1 млрд 101 млн грн.

Компания в 2018 году нарастила чистый доход в 2,3 раза к 2017 году – до 974,71 млн грн и получила 25,83 млн грн чистой прибыли против убытка 957,19 млн грн годом ранее.

Напомним:

4 февраля автокомпания "Богдан Моторс" заявила, что из-за "дестабилизирующих действий" Национального антикорупционного бюро и Специализированой антикорупционой прокуратуры

Экс-президент корпорации "Богдан" - фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке и бывший первый заместитель секретаря СНБО - Олег Гладковський (Свинарчук).

24 июля 2019-го года НАБУ второй раз за последний месяц пришло с обысками в офис "Богдан Моторс".

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляли обыски в помещениях ОАО "Богдан Моторс" из-за возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрэксимбанка".

Также в НАБУ назвали предварительную правовую квалификацию - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением").

19 июля НАБУ уже проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс".

Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).

В тот же день в компании отреагировали на обыски НАБУ, назвав их "политическим давлением".

Экономическая правда